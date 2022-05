Malfitano duro con ADL: “Non ha vinto niente! Vi spiego cosa non mi convince”

Il noto giornalista de La Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulle ultime dichiarazioni di ADL. Queste le sue parole: “Ogni volta che c’è un’intervista del presidente del Napoli sembra che giornalisti, allenatori, tifosi e calciatori debbano riconoscergli qualcosa. Sinceramente non condivido la sua gestione dei media e, per diverso tempo, neanche quella tecnica. In tanti anni non ha vinto nulla, non c’è bisogno di offendere per fare delle contestazioni“.