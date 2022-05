Juventus, Allegri: “Quest’anno Milan, Inter e Napoli non erano superiori a noi”

L’allenatore della Juventus Max Allegri ha parlato della stagione della sua squadra ai microfoni di DAZN. Ecco le principali dichiarazioni: “Quest’anno le altre big della Serie A come Milan, Inter e Napoli non erano più forti di noi. Ci è mancato qualcosa sul piano caratteriale visto che non abbiamo mai vinto tutti gli scontri diretti. Per vincere bisogna avere giocatori forti e metterli nelle giuste condizioni. Chi vince non potrà mai giocare male, ma chi gioca bene e non vince può subire le critiche. Quando sei un grande club devi sempre trovare un modo per vincere, ma farlo tutti gli anni non è facile”.