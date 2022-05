Cassano: “Lobotka è meraviglioso! Il Napoli è stato fortunato, vi spiego perchè”

Il noto ex attaccante, Antonio Cassano, è intervenuto ai microfoni della Bobo TV per dire la sua sul centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka. Queste le sue parole: “Gli azzurri devono ringraziare l’infortunio di Anguissa altrimenti non avrebbero scoperto il miglior centrocampista che hanno in rosa: Stanislav Lobotka. Lo slovacco, negli ultimi mesi, mi ha fatto impazzire. La sua autorità e la grande consapevolezza di ciò che gli accade intorno, lo rendono unico nel suo genere. Il Napoli è stato davvero fortunato sotto questo punto di vista! Anguissa sembrava insostituibile ma da quando Spalletti si è affidato a Lobotka, gli azzurri hanno giocato ancor meglio“.