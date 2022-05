Alessandro Renica, giocatore che a Napoli ha vinto uno Scudetto con il più grande, ovvero Diego Armando Maradona, ha parlato a Il Mattino e ha fatto il punto sul mercato del Napoli.

E Renica ha parlato del tema più caldo in casa Napoli: il futuro di KK. Per l’ex giocatore, una cessione di Koulibaly potrebbe essere molto negativa per il Napoli del prossimo anno. Queste le sue parole:

“Onestamente ho visto un po’ di confusione comunicativa tra l’allenatore e il club. Forse Spalletti non si incatenerà in caso di cessione, ma può essere un rischio. A meno che non arrivi qualcuno già pronto dal mercato. Se venisse ceduto? Cambia tutta la stagione: lo scudetto non puoi più nemmeno sperarlo, ma devi ripartire quasi da zero. Non converrebbe al Napoli, deve già fare a meno di Insigne, non può salutare nella stessa estate anche Kalidou“.