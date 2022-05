Andrea Mandorlini, allenatore, è intervenuto ai microfoni della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio. Si è parlato di Kalidou Koulibaly e di una sua possibile partenza. Queste le sue parole: “Spero che non lo vendano. Lui è un calciatore straordinario, e io non mi priverei mai di un profilo come il suo. Mi auguro per i napoletani che la società non si privi di lui perché, per me, è davvero il più forte al mondo, sostituirlo sarebbe quasi impossibile”