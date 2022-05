Giuffredi su Mario Rui: “Resterà al Napoli. Olivera non gli soffierà il posto”

Mario Giuffredi, agente, ha parlato del futuro di Mario Rui ai microfoni di 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio.

Al Napoli è arrivato Olivera. Come ha vissuto Mario Rui il suo arrivo? E come rispondi a chi scrive che rischia il posto? Chi scrive che Mario Rui rischia il posto mi fa ridere, perché estremizza tutto. È arrivato un terzino e ora subito si dà per scontato che gli tolga il posto. Io vi ricordo che Mario Rui è il titolare e gioca a Napoli da cinque anni, ha fatto una stagione strepitosa. Con estremo rispetto per Olivera, sottolineo che è arrivato dal Getafe, non dal Real Madrid. Ieri leggevo un articolo (apparso su Repubblica, ndr) dove si facevano gli stessi ragionamenti. Poi il Napoli non vince lo scudetto e la piazza si chiede come mai. Ci sono alcune voci e penne che sono distruttive, non costruttive. È giusto che ci sia concorrenza, un giocatore non può fare 50 partite, altrimenti le prestazioni calano, ma non bisogna esasperare il concetto: ricordate che chi arriva a Napoli, deve prima dimostrare il suo valore”.

“Tra i tuoi calciatori c’è Parisi. Ti piacerebbe vedere la ‘tua’ coppia Rui-Parisi al Napoli? Ormai è una coppia che non può crearsi perché è arrivato Olivera e, se arrivasse anche Parisi, dovrebbe andare via Mario Rui, dunque impossibile che si incontrino. Tra l’altro, Mario Rui resterà al Napoli. Un altro giocatore che ha fatto un’ottima stagione è Casale. Al Napoli si cerca un centrale: sarebbe pronto? Casale sa che se vuole diventare un grande giocatore, perciò non deve avere paura di affrontare le grandi sfide, come sarebbe arrivare, per ipotesi, in un top club quale è il Napoli. Vediamo cosa succederà in futuro, lui è un grande professionista. Napoli a caccia di un secondo portiere. Sepe può essere la soluzione? No. Sepe resta alla Salernitana e cercherà di togliersi le sue soddisfazioni in una piazza che non ha nulla da invidiare neanche al Napoli”.