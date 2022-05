Giuffredi: “Politano e Di Lorenzo? Ascolteremo eventuali proposte, però a Napoli si trovano bene”

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, ha parlato del futuro dei suoi assistiti alla trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Politano e Di Lorenzo? Il Napoli non considera nessuno ‘incedibile’. Voi vi state guardando intorno o aspettate il mercato? Noi aspettiamo il mercato. Politano e Di Lorenzo sono due giocatori nel giro della Nazionale. Qualora arrivassero delle proposte le ascolteremo ma non abbiamo bisogno di andare noi a proporli. È prematuro parlarne. I campionati sono appena terminati ed è ancora presto per discutere di mercato. Di certo, questi due ragazzi non hanno bisogno di andare a cercare squadra, sia perché stanno bene al Napoli, sia perché hanno mercato”.