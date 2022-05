Giuffredi: “Casale è un grande professionista! Napoli? Vi dico la mia”

Il noto agente di mercato, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per dire la sua sul futuro di uno dei suoi assistiti: Nicolò Casale. Queste le sue parole: “Un professionista come lui fa del duro lavoro la sua arma vincente. Nonostante non abbia una grande esperienza della Serie A, è pronto per una sfida degna di questo nome. Non avrebbe problemi a trasferirsi in un top club come il Napoli ad esempio. Ha tutte le qualità per migliorare e dire la sua, ha solo bisogno di una possibilità“.