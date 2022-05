Auriemma: “Il Napoli ha bisogno di ridurre gli stipendi! Bernardeschi affare? Non credo, vi spiego”

Il noto giornalista di fede azzurra, Raffaele Auriemma, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul possibile arrivo di Federico Bernardeschi al Napoli. Queste le sue parole: “Ad oggi gli azzurri preferiscono pagare un costo più elevato per il cartellino che per gli ingaggi. Sulla prima spesa è possibile fare ammortamento, sugli stipendi no. Bernardeschi guadagna quattro milioni di euro a stagione alla Juventus, difficile che accetti una cifra inferiore. Di solito quando i calciatori si trasferiscono in una squadra a parametro zero vogliono un aumento, senza poi contare le commissioni da fornire agli agenti. Le cifre sarebbero tutt’altro che esigue, non lo considererei un vero affare dunque“.