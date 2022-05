Udinese, Carnevali: “Il Napoli mi ha deluso! Futuro Deulofeu? Dico questo”

Il noto dirigente dell’Udinese, Andrea Carnevale, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sull’ultima stagione del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Sono molto fiero del lavoro con i giovani che stiamo facendo qui a Udine! Molto spesso siamo riusciti a portare alla Dacia Arena ragazzi davvero poco conosciuti per poi rivenderli dopo delle ottime stagioni. Quest’anno è il caso di Molina, Udogie e Beto che sono passati dal fare la riserva negli ex club a titolari a cui non possiamo rinunciare.

Deulofeu? Questo è stato il primo campionato in cui lo spagnolo si è ripreso al massimo dopo gli infortuni delle passate stagioni. Il calciatore infatti è riuscito a dimostrare in campo tutto il suo valore, convincendo staff e tifosi. Adesso farebbe comodo a tutte le squadre di Serie A, compreso il Napoli! Gli azzurri molto spesso sono andati vicino all’acquisto dell’attaccante, posso dirvi che ha un’ottima personalità ed è un grande lavoratore.

I partenopei mi hanno deluso però quest’anno! Puntavo tutto su di loro per la vittoria finale ma, purtroppo, le sconfitte con le squadre della seconda metà della classifica li hanno lasciati fregati. Se mettiamo da parte i sentimenti, il Napoli ha comunque disputato un ottima stagione. Per questo e tanti altri motivi, riconfermerei Spalletti senza pensarci due volte”.