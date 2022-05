Durante il programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce, il quale ha ricordato la sua esperienza nel club azzurro e ha rilasciato alcune dichiarazioni sul prossimo mercato del Napoli.

Di seguito quanto detto dall’ex calciatore:

“Il mio Napoli era bello, divertente e non ti faceva mai capire nulla. Non sapevi mai come potesse finire la partita. Eravamo bravi ad essere sempre pericolosi fino all’ultimo. Le sorti del Napoli che verrà dipenderanno molto da quel che succederà nel calciomercato. Sarà sicuramente competitivo, ma non sappiamo fino a che punto. Bisognerà rinnovare l’organico, ma spero che l’asse centrale con Ospina e Koulibaly non si perda.”