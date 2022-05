Del Genio sicuro: “Mario Rui resterà il titolare anche dopo la sostituzione di Ghoulam, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul futuro di Mario Rui. Queste le sue parole: “So che potrei star dicendo una cavolata ma i nomi fatti fino ad adesso per sostituire Ghoulam non mi hanno convinto! Come detto spero di sbagliarmi, spero che il Napoli possa avere sin da subito un calciatore validissimo da mettere al servizio di Spalletti. Per quanto mi riguarda però, al momento, sono sicuro che nessuno dei profili vagliati sia superiore a Mario Rui! Dopo le tante critiche il portoghese ha messo a segno un’altra stagione entusiasmante e non vedo perchè debba essere subito messo da parte nel caso di arrivo di Olivera, ad esempio“.