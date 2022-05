TMW, Brambati: “La carriera di Insigne sarebbe migliorata se avesse lasciato Napoli, vi spiego”

Il noto ex calciatore, Massimo Brambati, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sull’addio di Insigne alla sua Napoli. Queste le sue parole: “Lorenzo ha fatto un gesto d’amore incredibile restando a Napoli per tutto questo tempo! A mio avviso se avesse lasciato prima la sua città avrebbe vinto sicuramente qualche trofeo in più. Non è una caso che la scorsa estate abbia vinto un Europeo, non era al Napoli.

So che non è bello da dire ma il continuano accostamento di Insigne ai top club ha influito sulle sue prestazioni. Magari soffriva sapendo che avrebbe ferito la sua gente partendo”.