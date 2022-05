Cassano: “Tributo ad Insigne meritato e da pelle d’oca! Napoli? Ecco cosa mi ha impressionato”

Il noto ex calciatore, Antonio Cassano, ha lasciato un messaggio per Lorenzo Insigne dopo il suo ultimo match giocato col Napoli al Maradona. Queste le sue parole: “Napoli mi ha impressionato come al solito! L’amore che sa regalare questa città è unico, quel clima fantastico ha reso l’addio di Insigne un momento indimenticabile per tutti i tifosi azzurri e non.

A Lorenzo che lascia la sua terra per approdare in Canada, faccio il mio più grande in bocca al lupo. La partita col Genoa è stata da pelle d’oca! Pochi calciatori come lui hanno amato questa città e lui continuerà a farlo anche se lontano, l’ovazione è stata più che meritata”.