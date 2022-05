Auriemma: “Ghoulam alla Lazio? Non credo! Veretout potrebbe fare al caso del Napoli, vi spiego”

Il noto giornalista di fede azzurra, Raffaele Auriemma, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul possibile mercato del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Il Napoli deve recriminare molte partite in cui poteva fare meglio. Quelle del mese di aprile con Fiorentina e Roma o quelle con Empoli e Spezia: Milan ed Inter non erano assolutamente superiori agli azzurri.

Veretout ha preso casa a Napoli? Non ho certezze ma non mi sorprenderebbe! Vista l’ultima stagione da riserva della Roma, non vedo perchè non possa trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Giuntoli va pazzo per lui, affonderebbe il colpo però solo in caso di cessione di Fabian Ruiz. Il mercato del Napoli è piuttosto semplice, via un calciatore se ne prende un altro e vale per tutti i ruoli. Addio Insigne? C’è Kvaratschelia mentre, al posto di Ghoulam arriverebbe Olivera.

Il tasso tecnico della squadra di Spalletti non si abbasserebbe affatto, il georgiano ha un gran talento. Ghoulam alla Lazio non credo si farà! Se fosse stato ancora valido ADL gli avrebbe proposto il rinnovo. Vedo più probabile un suo addio al calcio che la firma con i capitolini”.