Dopo il presidente Zangrillo, anche Criscito ha commentato la sconfitta del Genoa ai microfoni di Dazn, che condanna il Genoa quasi alla retrocessione. Queste le sua parole:

Sul suo pomeriggio: “Sì, io e Lorenzo non dimenticheremo mai questo pomeriggio, lui perché lascia il Napoli, io perchè retrocedo, anche se la retrocessione non è frutto della sconfitta di oggi, ma di errori del passato”.

Sul suo futuro: “Io al Genoa ho un contratto fino al 2023, poi se la società mi vorrà parlare, sono aperto a qualsiasi soluzione”.

Sulle parole di Zangrillo: “Sono d’accordo, noi, la società, lo staff abbiamo commesso errori sin dal primo giorno e oggi li paghiamo, mentre la tifoseria è stata eccezionale, ci sostengono sia in casa che in trasferta e ci dispiace non averli resi felici”.

Sull’approccio della partita: “Sì, i primi 30 minuti li abbiamo fatti bene, poi, però, se hai 4-5 ripartenze e non segni, è chiaro che si fa dura, soprattutto contro il Napoli. Oggi abbiamo sbagliato tanto sottoporta”.

Sugli errori fatti dalla società: “Sì, ci sono stati diversi errori; al 31 agosto sono arrivati 4-5 giocatori nuovi, che non hanno lavorato con noi in ritiro, poi se si cambiano 3 tecnici, vuol dire che ci sono problemi. Speriamo solo di tornare in alto, perché i tifosi non meritano la retrocessione”.