Walter De Maggio, conduttore di Radio Goal e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, dopo la conferenza stampa di Luciano Spalletti delle 12 in cui lo stesso se l’è presa anche con la stampa, rea, secondo il tecnico toscano, di aver alimentato le critiche e l’insofferenza del tifo partenopeo, ha risposto con toni duri al tecnico del Napoli.

In particolare, De Maggio si è scagliato contro le accuse di Spalletti che sostiene che la stampa voglia distruggere la serenità in casa Napoli:

“Vorrei dire a Luciano Spalletti che noi giornalisti facciamo cronaca. Sostiene che la stampa voglia distruggere lui e il suo gruppo, ma quando vuole sarò felice di dargli lezioni di comunicazioni. Caro Spalletti, gli striscioni degli ultimi giorni contro te o ADL non li hanno affissi i giornalisti, per cui non faccia commenti sgradevoli. Lei mi disse una volta che non ero un allenatore; allora lei non faccia il giornalista”.