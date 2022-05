Bianchi: “Delusione dei tifosi giusta per il mancato Scudetto del Napoli! Su Spalletti dico questo”

Il noto ex allenatore del Napoli, Ottavio Bianchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul momento di forma degli azzurri e non solo. Queste le sue parole: “Il Napoli, mai come quest’anno, non era inferiore a nessuno in Serie A! Per questo motivo la delusione per il mancato ottenimento dello Scudetto, è più che lecita da parte dei tifosi.

Tuttavia il brutto striscione riservato a Spalletti non mi è affatto piaciuto. I partenopei sanno darti tano amore ed entusiasmo ma è logico che ogni tanto ci sia qualcuno che esce fuori dagli schemi. Sono convinto di una cosa però, Luciano avrà sicuramente un ricordo magnifico di questa piazza, quando lascerà definitivamente Napoli“.