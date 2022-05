Pistocchi: “Come si fa a vincere con la riduzione degli ingaggi? Vi spiego cosa non mi piace di ADL”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Maurizio Pistocchi, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per dire la sua sulle ultime dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Queste le sue parole: “Sono ormai mesi che ADL insiste nel dire che il monte ingaggi verrà abbassato. Il limite massimo sarà di tre milioni di euro, che stimoli può trovare un calciatore che sa, a prescindere da come finirà la stagione, che il suo stipendio sarà abbassato? Davvero non me lo spiego. Avrebbe potuto dire che, per problemi economici, il Napoli avrebbe effettuato degli aggiustamenti ma che comunque avrebbe fatto il massimo per avere una squadra competitiva.

Questo atteggiamento non aiuta i calciatori che hanno già diverse difficoltà dal punto di vista mentale. Anche quanto detto su Spalletti non mi è piaciuto. Luciano è un suo dipendente, su questo non ci piove. Parlarne così però riduce drasticamente l’empatia tra la dirigenza e la squadra, rendendo i rapporti ancora più complessi”.