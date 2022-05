Intermediario Karlsson: “Il Napoli punta lo svedese! L’attaccante può infiammare il Maradona, vi spiego”

Il noto intermediario, Mario De Rossi, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sull’interessamento del Napoli per il calciatore dell’AZ Alkmaar, Jesper Karlsson. Attraverso la sua intervista, De Rossi, ha nuovamente confermato la nostra esclusiva di qualche giorno fa (clicca qui per approfondire). Queste le sue parole: “Jesper ha le qualità per infiammare il pubblico del Maradona! Sono sicuro che, sotto un’attenta guida come quella di Luciano Spalletti, il calciatore potrebbe confermarsi già a grandi livelli in un top club.

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Lorenzo Insigne ed il calciatore svedese può essere la mossa giusta. Ama giocare sulla fascia sinistra ma è di piede destro, proprio come il talento di Frattamaggiore. Nell’ultima stagione all’AZ Alkmaar, Karlsson ha collezionato ben 19 goal e 12 assist tra campionato, coppa e Conference League“.