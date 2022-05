Fabian Ruiz, match winner di Torino-Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la partita. Queste le sue parole: “Sapevamo che era una partita difficile perchè loro sono una squadra aggressiva, ma volevamo vincerla per i nostri tifosi e per riconquistare i tre punti in trasferta soprattutto dopo la sconfitta ad Empoli. Non so cosa sia successo lì, ma direi che abbiamo fatto una bella stagione. Si è visto che volevamo vincerla sia dall’inizio. Terzo posto? Abbiamo raggiunto l’obiettivo di andare in Champions perchè ci mancava da due anni, i tifosi se lo meritano. Siamo stati vicini allo scudetto ma dobbiamo essere contenti della stagione che abbiamo fatto. Questa è la strada giusta, dobbiamo restare nei primi posti e ci auguriamo che possa essere la base per fare bene anche l’anno prossimo. E’ difficile che arrivo in area, oggi ho avuto fortuna. Sono contento per il gol ma soprattutto per la vittoria”.