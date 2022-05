Pistocchi: “Il Napoli fallisce l’obiettivo scudetto? La colpa non è di Spalletti, vi spiego”

Il noto giornalista Mediaset, Maurizio Pistocchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul finale di stagione del Napoli. Queste le sue parole: “Altro che di Spalletti, la colpa di non aver centrato l’obiettivo scudetto è solo dei calciatori! Mancano di personalità e questo, purtroppo, è un problema che affligge il Napoli ormai da anni! La dirigenza faccia qualcosa e ragioni col suo allenatore affinché cali di tensione come quello di Empoli, non accadano mai più. Buttare al vento questa stagione è davvero un peccato. Gli azzurri hanno dato vita ad un calcio davvero brillante, salvo poi cadere in partite nettamente alla loro portata“.