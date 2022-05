Palmeri: “Ancelotti a Napoli fu trattato male, vi spiego cosa ne penso adesso”

Il noto giornalista, Tancredi Palmeri, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sulla finale di Champions League conquistata dal Real Madrid di Ancelotti e non solo. Queste le sue parole: “Il Real ha dato ancora una volta la dimostrazione che una squadra fatta totalmente da campioni, ha una marcia in più! Ieri lo si è visto in maniera nitida, è bastato un goal per ribaltare le sorti del match.

Ancelotti è l’unico allenatore ad aver raggiunto cinque finali di Champions in carriera, qualche merito lo avrà no? A Napoli fu trattato davvero molto male. Quando allenava gli azzurri, ho letto cose strane sul suo conto. Adesso, chi ne parlò male, dovrebbe farsi un esame di coscienza, sia umanamente che giornalisticamente”.