Sky, Modugno: “Nuova cena in casa Napoli! Futuro e Champions i temi, vi spiego”

Il noto giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per svelare importanti novità in casa Napoli. Queste le sue parole: “Prima della fine della stagione, ADL ha organizzato una nuova cena! Si terrà giovedì e, al centro della serata, ci sarà da festeggiare la qualificazione alla prossima Champions League! Nonostante tutto era l’obiettivo dichiarato dall’allenatore e dalla società ed è per questo che ci sarà modo anche di divertirsi.

Si parlerà molto anche di futuro! C’è da programmare la prossima stagione tra qualche importante addio ed anche diverse conferme”.