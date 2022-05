Corbo: “Mertens e Spalletti sono in contraddizione! All’allenatore direi questo”

Il noto giornalista de La Repubblica, Antonio Corbo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul finale di stagione del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Come ADL, Spalletti pare essere l’unico ad essere immensamente entusiasta della qualificazione alla Champions League! Certo, l’obiettivo iniziale è stato raggiunto ma, anche dalle parole di Mertens, si evince che gran parte della squadra e dei tifosi non è soddisfatta del finale di stagione.

Il Napoli è andato molto vicino a dire la sua, fino alla fine, per lo scudetto. I calciatori azzurri, ormai da diversi anni, mancano di mentalità come dicono in molti. Le sconfitte nelle partite cruciali sembrano essere un copione già scritto a conferma di questa teoria. Se però il Napoli non è riuscito a battere Empoli e Spezia, la colpa sarà anche dell’allenatore o no?

Spalletti ha una personalità parecchio narcisista. Non si rende conto che anche i ragazzi che lui stesso allena hanno opinioni differenti. Mertens è uno di questi e non vorrei assolutamente che nascano delle inimicizie. A mio avviso però, anche se il rammarico permane, l’allenatore toscano va assolutamente riconfermato”.