Il difensore del Sassuolo Kaan Ayhan, in un’intervista per la trasmissione Nero&Verde ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Abbiamo fatto vedere che possiamo giocare allo stesso livello delle big. Dobbiamo andare a Napoli per vincere, dobbiamo mettercela tutta per conquistare i tre punti. Non siamo un grandissimo club, ma la nostra è comunque una squadra di qualità, che gioca bene. Quando si vede giocare il Sassuolo si nota subito il livello. Le nostre prestazioni sono state molto incoraggianti anche quando abbiamo affrontato le altre big. Abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti.”