Dazn, Giuntoli: “Abbiamo un obiettivo: costruire una squadra competitiva”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, poco prima dell’inizio del match contro il Sassuolo al Maradona: “La grandezza dei calciatori la si vede in campo. A priori chi possa far bene e chi no è sempre difficile. Siamo consapevoli di essere stati molto competitivi, fino alla fine tant’è che l’amarezza di non aver fatto qualcosa di più ce l’abbiamo anche noi. Cercheremo comunque di cercare gli obiettivi e il prossimo anno cercheremo di fare una squadra di grande livello e competitività”.