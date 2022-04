Moggi: “Il Napoli ha l’obbligo di rinnovare Mertens! Mercato e Spalletti? Vi dico la mia”

Il noto dirigente sportivo, Luciano Moggi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul momento di forma degli azzurri e sul mercato. Queste le sue parole: “Kvaratskhelia sembra davvero promettente! E’ un profilo anche piuttosto giovane, sarà determinante il suo impatto col campionato italiano. Simeone per sostituire Osimhen? Hanno caratteristiche completamente differenti. L’argentino non mi è mai dispiaciuto, a Napoli potrebbe trovare l’ambiente ideale per esplodere definitivamente.

Spalletti non mi è piaciuto, soprattutto nelle ultime uscite. Ha sbagliato diversi cambi, l’uscita di Mertens con l’Empoli, ad esempio, è imperdonabile. Il belga da grande motivazione a tutta la squadra, il suo rinnovo deve essere concluso quanto prima. Ha le qualità per giocare almeno altre due stagioni ad altissimi livelli”.