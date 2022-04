Ag. Mario Rui: “Il portoghese potrebbe pensare ad un trasferimento solo in un caso, vi spiego”

Il noto procuratore, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul futuro di uno dei suoi assistiti, Mario Rui. Queste le sue parole: “Il portoghese, se arrivasse la giusta offerta, potrebbe pensare anche ad un trasferimento. La sua avventura a Napoli è stata piena di emozioni ma per discorsi del genere se ne parlerà solo a fine stagione!

Nel caso in cui il Napoli dovesse acquistare un altro calciatore nel suo ruolo, la partenza potrebbe farsi più probabile. Parisi? Essendo un mio assistito so per certo che ADL si è informato con l’Empoli. Se fosse confermato l’interessamento allora anche lo stesso Mario Rui potrebbe essere più invogliato a lasciare la squadra”.