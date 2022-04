Italiano: “Pensiamo a finire il campionato nel migliore dei modi! Futuro? Vi spiego come stanno le cose”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro. Il tecnico è stato accostato al Napoli in caso di clamoroso addio di Luciano Spalletti. Queste le sue parole: “Il presidente e la dirigenza tutta sono stati molto chiari! Parleremo del futuro solo a stagione conclusa. Abbiamo molti mesi d’avanti a noi e non c’è motivo di distogliere l’attenzione dal finale di stagione. Giocheremo al massimo tutte le ultime partite, dobbiamo rimediare alla brutta sconfitta maturata in casa della Salernitana“.