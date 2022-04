Giordano: “Incredibile mettere in discussione Spalletti! Sul ritiro ed il mercato dico questo”

Il noto giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulla sconfitta del Napoli contro l’Empoli e non solo. Queste le sue parole: “Mettere in discussione Spalletti mi sembra incredibile! Quello che è accaduto ad Empoli fa parte comunqe del gioco del calcio. Gli azzurri hanno sicuramente agevolato il compito dei toscani ma giudicare l’operato di un allenatore prendendo in considerazione solo gli ultimi tre match è follia.

Il problema comunicativo affligge il Napoli da diversi anni ormai. Con l’avvento dei social, che man mano prendono sempre più importanza, la squadra azzurra avrebbe bisogno di una vera e propria rivoluzione da questo punto di vista. Sono lontani anni luce da squadre come Milan, Inter e Juventus. I tweet pubblicati nelle ultime 24 ore ne sono la totale conferma.

Mercato? Molto dipenderà ovviamente dalla qualificazione alla prossima Champions ma non solo. Le cessioni saranno fondamentali! Dopo l’addio di Insigne restano da definire le situazioni di Osimhen, Fabian e Koulibay. Nel caso in cui arrivassero offerte importanti, l’ipotesi di un trasferimento diverrebbe più che concreto”.