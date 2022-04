Cassano severo: “Ritiro Napoli? Non ho parole! Con ADL situazione particolare, vi spiego”

Il noto ex calciatore, Antonio Cassano, è intervenuto ai microfoni della Bobo TV per dire la sua sulla scelta del Napoli di fare dietrofront dopo la decisione del ritiro. Queste le sue parole: “Solo a Napoli e Roma accadono queste assurdità! La dirigenza e l’ambiente creano delle situazioni surreali che stento a spiegarmi. Dopo tre partite deludenti non si può scegliere di andare in ritiro! Fare subito dietrofront poi, rende il tutto alquanto ridicolo. Gli incontri serali a cena programmati da ADL non porteranno a nulla“.