Adani: “Il Napoli deve ripartire da Spalletti! Non solo lui ha le colpe, vi spiego”

Il noto opinionista ed ex calciatore, Daniele Adani, è intervenuto ai microfoni della Bobo TV per dire la sua sulla disfatta del Napoli sul campo dell’Empoli. Queste le sue parole: “I problemi del Napoli non sono da imputare ad una persona soltanto! Prendersela con Spalletti è giusto ma fino ad un certo punto. Agli azzurri manca un mix tra personalità e cattiveria che hanno le squadre tipiche di chi è, abitualmente, nelle zone alte della classifica. Luciano ha le sue colpe se gli azzurri hanno collezionato ben 7 sconfitte: di cui due con l’Empoli ed una con lo Spezia in casa. Il lavoro svolto nella prima parte di campionato è stato encomiabile“.

La rivalutazione di certi calciatori, la mole di gioco espressa, la solidità difensiva sviluppata sono tutti fattori molto importanti da cui il Napoli deve ripartire nella prossima stagione”.