Sconcerti: “Scudetto perso dal Napoli? La colpa non è di Spalletti, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sulle ultime in casa Napoli. Queste le sue parole: “All’ombra del Vesuvio, al momento, c’è tanto rammarico per l’occasione Scudetto mancata. L’ultimo pareggio contro la Roma ha lasciato parecchio amaro in bocca non solo ai sostenitori. La colpa di aver reso difficile arrivare alla vittoria finale però non è certo da imputare ai cambi sbagliati da Spalletti nell’ultimo match.

In molti hanno puntato subito il dito verso il tecnico toscano. Il campionato degli azzurri però è comunque da considerarsi soddisfacente per la qualificazione alla Champions ormai ad un passo. Inoltre se il Napoli decidesse di cambiare allenatore ogni anno, sarebbe davvero impossibile per chiunque costruire qualcosa di concreto”.