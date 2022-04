Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sugli ultimi risultati degli azzurri. Queste le sue parole: “Il Napoli ha perso molto con l’infortunio di Lobotka, ma in generale la prestazione contro la Roma è stata negativa e adesso la squadra va ad Empoli con una difesa da rivedere. Ma solitamente quando ci sono alcuni indisponibili e si gioca in trasferta gli azzurri riescono a tirare fuori quel qualcosa in più. Peraltro contro i toscani potrebbe essere l’occasione per vedere Mertens e Osimhen insieme dal primo minuto, l’abbiamo detto tante volte a Spalletti ma evidentemente vede la squadra troppo squilibrata con questa soluzione”.