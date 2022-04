TMW – Fascetti: “Napoli bello da vedere ma non vincente! Vi dico la mia sugli azzurri”

L’ex noto calciatore ed allenatore, Eugenio Fascetti, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per dire la sua sul Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Il pareggio del Napoli con la Roma è davvero molto sconfortante per Spalletti. I suoi ragazzi sembrano ormai definitivamente fuori dalla lotta Scudetto e, nel finale, hanno addirittura rischiato di perderla. Mi dispiace per i partenopei, esprimono il gioco migliore dell’intero campionato ma quando si tratta di vincere ha il braccino del tennista. Purtroppo perdere così tante gare in casa è parecchio penalizzante, le sconfitte con Empoli e Spezia sono stati i primi campanelli d’allarme“.