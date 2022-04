Il noto opinionista ed ex difensore degli azzurri, Ciro Ferrara, è intervenuto ai microfoni di Dazn per fare il punto su Napoli-Roma. Queste le sue parole: “Contrariamente a quanto dice Mourinho, dico che il pareggio va molto stretto al Napoli. La Roma ha giocato bene ed ha spinto dall’infortunio di Lobotka in poi ma prima di allora aveva sofferto. Molte palle perse e passaggi sbagliati, gli azzurri hanno dominato il primo tempo senza però riuscire a consolidare il vantaggio“.