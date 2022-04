Del Genio: “Napoli rinunciatario! Spalletti non mi ha convinto, vi spiego”

Il noto giornalista, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Tele A per dire la sua sul match di ieri sera tra Napoli e Roma. Queste le sue parole: “Spalletti ha un bel limite che si è palesato perfettamente solo nelle ultime giornate. Non riesce a fornire una vera e propria identità alla squadra, senza quest’ultima i suoi ragazzi nei momenti di difficoltà manifestano tutti i limiti dai quali sono afflitti.

Inoltre non mi ha convinto l’ingresso di Juan Jesus per passare alla difesa a cinque. Questa mossa ha contribuito a snaturare ancora di più il gioco dei partenopei, rendendo così praticamente inutile l’ingresso in campo di Dries Mertens.

Purtroppo qualcosa non ha funzionato ma in ogni caso il Napoli riuscirà a centrare l’obiettivo Champions League. I punti fatti e le delusioni sul campo però sono molto paragonabili alla squadra di Gattuso. La differenza sostanziale l’ha fatta l’Atalanta che ha ben tredici punti in meno rispetto alla scorsa stagione”.