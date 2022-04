Cosmi: “La panchina del Napoli ha reso molto poco! Vi dico la mia su Mertens e Zielinski”

Il noto allenatore, Serse Cosmi, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per dire la sua sul pareggio maturato al Maradona tra Napoli e Roma. Queste le sue parole: “E’ ovviamente facile parlare dopo ma quando Lobotka ha dovuto lasciare il campo per infortunio, avrei inserito Mertens. Dopotutto agli azzurri bastava solo passare al già molto utilizzato 4-2-3-1, un assetto che non si addice troppo a difendere ma che, a mio avviso, avrebbe portato maggiori frutti.

Zielinski non sembra per niente quello di inizio stagione, lo avrei messo solo per le battute finali. Ovviamente poteva anche accadere che il belga entrasse al suo senza riuscire a combinare nulla. Contano i fatti, l’unica certezza è che la panchina partenopea non ha per niente agevolato il compito dell’allenatore”.