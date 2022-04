Milan, Pioli: “Lavoriamo con convinzione per lo Scudetto! Inter e Napoli? Vi dico la mia”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia della sfida col Genoa per dire la sua sulla lotta scudetto e non solo. Queste le sue parole: “Inter e Napoli, proprio come noi, hanno delle altissime motivazioni! Tutti sono alla ricerca della vittoria finale ma, sinceramente, noi pensiamo in casa nostra. Non guardo le partite degli avversari anche perchè, come si evince dalla ultime uscite, abbiamo tanto lavoro da fare.

Il Milan lavora notte e giorno per portare a casa tante vittorie. Quando ciò non accade c’è delusione ma l’energia si accumula per dare il meglio in allenamento. Siamo concentrati e determinati, vogliamo invertire la rotta già dal prossimo match. Stiamo giocando bene ed è questo che ci da la marcia in più per crederci fino alla fine. Dobbiamo essere solo più bravi nella creazione delle occasioni, abbiamo qualità e continuando a lavorare riusciremo a risolvere anche questo problema. Il Milan ce la metterà tutta, fino alla fine”.