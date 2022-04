Zazzaroni: “Scudetto ancora aperto ma Napoli-Roma è l’ultima spiaggia, vi spiego”

Il noto giornalista e direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fare il punto sulla corsa scudetto e non solo. Queste le sue parole: “L’Inter resta favorita per lo scudetto, ora che ha ritrovato anche Barella e dopo aver sconfitto Juventus e Verona la strada sembra ormai spianata. Fino alla fine però la lotta non sarà conclusa. Nonostante il calendario sulla carta non sia dei più difficili, la squadra di Simone Inzaghi dovrà comunque sfidare team piuttosto interessanti. Alcuni invischiati anche nella lotta per non retrocedere!

Per il Napoli però la sfida con la Roma sarà l’ultima chance. Perdere altri punti significherebbe lottare solo per il secondo o terzo posto senza possibilità di fare null’altro. Contro la Fiorentina, Fabian Ruiz e Zielinski sono stati del tutto impalpabili, lo avrei tolti quasi subito. Agli azzurri mancano le prestazioni di questi calciatori ed anche Spalletti avrebbe potuto inserire Elmas prima viste le prestazioni di quest’ultimi”.