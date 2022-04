Lippi: “Non vedo favorite per lo scudetto, può finire come nel 2002! Su Inter e Napoli dico questo”

Il noto ex storico allenatore, Marcello Lippi, è intervenuto in una lunga intervista al Corriere dello Sport per dire la sua sulla lotta scudetto. Queste le sue parole: “Contro il Verona l’Inter ha fatto una grandissima prestazione! Ha legittimato la vittoria dello Juventus Stadium, sfoggiando tutte le caratteristiche di una grande squadra. Serietà e determinazione le parole d’ordine, al momento sono sicuramente i favoriti. Caratteristiche queste che sono mancate al Napoli, gli azzurri hanno iniziato bene il match con la Fiorentina ma poi hanno sofferto parecchio il coraggio della squadra viola.

Non penso che, al momento, il discorso sia già chiuso è difficile che accada come nel 2002! Quell’anno la mia Juventus strappò, proprio all’Inter, il tricolore all’ultima giornata”.