Cassano: “Al Napoli manca il centrocampo! Vi dico la mia su Zielinski e Fabian Ruiz”

Il noto ex calciatore, Antonio Cassano, è intervenuto ai microfoni della Bobo TV per dire la sua sul match tra Napoli e Fiorentina. Queste le sue parole: “Sono mesi che al Napoli manca il centrocampo! Fabian Ruiz e Zielinski stanno deludendo ormai da parecchio, l’unico a salvarsi senza riserve è Lobotka. Anche Koulibaly nelle ultime uscite non mi è parso proprio perfetto ed è un peccato viste le vittorie delle ultime settimane, soprattutto quella in casa dell’Atalanta.

Al Napoli pare sempre mancare quel passo in più per incidere e lasciare il segno. Anche con Spalletti mi ha dato la stessa impressione! D’avanti ad uno stadio gremito che ti accompagna verso la vittoria, non puoi sfoggiare quella prestazione mediocre. La Fiorentina è una gran bella squadra ma non è di certo il Bayern Monaco“.