Alessandro Gamberini, ex giocatore, ha giocato, nel corso della sua carriera, sia al Napoli che alla Fiorentina e oggi, in veste di doppio ex, torna a parlare della sfida di domani.

In particolare, Gamberini parla dell’identità delle due squadre e del lavoro dei due tecnici:

“Domani si affrontano le due squadre più belle della Serie A. Gli allenatori hanno idee diverse, ma mi aspetto una partita aperta in un momento decisivo della stagione. Italiano è un perfezionista; l’ho conosciuto in ritiro e posso dire che ha fame e voglia. Per me, con lui in panchina, la Viola può tornare a costruire un ciclo. Invece, Spalletti sta dimostrando di essere un leader e inoltre si è evoluto come allenatore. Se pensate che il Napoli ha fatto a meno per diverse partite di Victor Osimhen, allora vuol dire che Spalletti è bravo. Mentre per la Viola la forza è il gioco corale”.

Fonte: La Nazione.