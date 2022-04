Zola sicuro: “Inter favorita ma occhio al Napoli! Vi dico la mia su Insigne”

Il noto ex calciatore di Napoli e non solo, Gianfranco Zola, è intervenuto in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport per dire la sua sulla corsa scudetto e non solo. Queste le sue parole: “Il Napoli ha dalla sua la grande voglia di Insigne di lasciare il segno. La scelta di trasferirsi in MLS non sarà stato troppo semplice come alcuni vogliono far credere. Allontanarsi dalla città dove si è nati, è difficile per chiunque. Prima di andarsene però vorrà lasciare il segno, ecco perchè gli azzurri possono credere nella vittoria finale. Per completezza di rosa non sono inferiori a nessuno, sulla mentalità possono ancora lavorarci.

In questo senso l’Inter è un gradino sopra sia a Milan che al Napoli. I due anni con Conte li hanno aiutati parecchio ed inoltre Inzaghi sta facendo un lavoro eccezionale. Il Milan, con il brutto pareggio col Bologna, ha qualcosa da rimproverarsi. Il punto di forza della quadra di Pioli però è la spregiudicatezza”.