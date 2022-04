Elmas: “Scudetto? Ci crediamo, vogliamo vincerle tutte. A Spalletti voglio bene. Tifosi? Pandev mi spiegò una cosa”

Eljif Elmas ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del finale di stagione del Napoli e dei suoi obiettivi.

“Atalanta? Siamo andati a Bergamo ed abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo giocato la nostra partita, è andata bene. Sono contento per il gol, bellissimo per me e per la squadra, un contropiede eccezionale. Scudetto? Noi vogliamo vincere tutte le partite. Ci abbiamo sempre creduto, siamo una grande squadra, abbiamo un grande mister. Crediamoci fino alla fine. Fiorentina? Ci stiamo allenando bene e pensiamo solo alla sfida di domenica. Spalletti? Gli voglio molto bene ci chiede di vincere le partite con un po’ di cazzimma. Italia-Macedonia? Ero in tribuna, per il mio paese è stato un sogno vincere, ma mi è dispiaciuto per Lorenzo e gli altri italiani del Napoli. Il mio ruolo preferito? Mi manca solo giocare in porta. Posso giocare in tutti i ruoli, trequartista mi piace molto, ma anche esterno sinistro. Tifosi? Avverto il calore dei napoletani. Pandev mi ha spiegato come si vive il calcio a Napoli”.