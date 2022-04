Ventola: “Il Napoli batte l’Atalanta e vola, vi dico la mia sul match”

Il noto ex attaccante, Nicola Ventola, è intervenuto ai microfoni della Bobo TV per dire la sua sul match tra Atalanta e Napoli. Queste le sue parole: “Ci aspettavamo un match spettacolare tra Atalanta e Napoli, così è stato! Nonostante le tantissime assenze da entrambe le parti, le due squadre hanno dato vita ad un ottima partita affrontandosi a viso aperto sin dall’inizio. Gli azzurri di Spalletti hanno saputo tener testa ai bergamaschi, difendendosi per gran parte del primo e del secondo tempo. La squadra di Gasperini, dopo essere passata in svantaggio, ha cercato in tutti i modi di riacciuffare il pareggio. Gli azzurri non hanno concesso troppo, andando poi a colpire in contropiede segnando tre reti.

La vittoria del Gewiss Stadium è preziosissima per i partenopei. Campo ostile per tutte le squadre italiane ed europee, portarsi tre punti a casa significa dare un ulteriore segnale al campionato. Il Napoli è più vivo che mai e rincorre lo scudetto”.