Cassano: “Spalletti perfetto fino ad adesso! Vi dico la mia sul Napoli e lo scudetto”

Il noto ex calciatore, Antonio Cassano, è intervenuto ai microfoni della Bobo TV per dire la sua sul momento di forma del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Spalletti sta facendo una stagione da dieci in pagella. Se dovesse arrivare lo scudetto, possiamo aggiungere anche la lode! Scherzi a parte questa squadra, sotto la guida del tecnico toscano, ha sorpreso tutti. La rosa è praticamente la stessa dell’anno scorso ma con qualche piccolo accorgimento. Quando riesci ad instaurare un buon sistema di gioco tutti riescono a dare il meglio di se stessi.

L’esempio lampante è proprio Juan Jesus! Il brasiliano ai margini del progetto Roma nelle ultime stagioni, adesso è praticamente da considerare un titolare. Sempre ottime prestazioni quando lanciato in campo dal primo minuto e non è l’unico. Contro l’Atalanta mi ha sorpreso molto il giovane Zanoli segno che Spalletti, non snobba i ragazzi della primavera. Inoltre c’è Osimhen! Se il nigeriano dovesse continuare questo processo di crescita, nulla vieta che possa diventare un top player a livello europeo”.