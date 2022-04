DAZN – Gasperini: “Abbiamo giocato bene, troppo severo lo 0-2 al 45′. Champions? Così diventa difficile arrivarci”

Gian Piero Gasperini, dopo tanto tempo, torna a parlare dopo una gara di campionato( non capitava da Atalanta-Cagliari del 6 febbraio), e ha commentato con parole amare la sconfitta di oggi. Queste le sue parole:

“Penso che siamo stati bravi a raddrizzare una gara che avevamo chiuso sotto per 0-2 nel primo tempo, anche in maniera immeritata. Poi abbiamo segnato solo un goal e se non concretizzi le occasioni ci sta che perdi. Aver subito i primi due goal in quel modo è una botta dura da digerire”.

Su Zapata: “Avrei voluto far giocare qualche minuto di Zapata, in modo che tornasse a respirare il clima della partita. Duvan è un punto di riferimento per noi, anche se devo dire che oggi gli episodi ci sono girati male”.

Sui goal del Napoli: “Sul primo, il rigore di Insigne, lì Musso esce troppo velocemente, mentre sulla punizione ci siamo addormentati. Per quanto riguarda gli obiettivi, è chiaro che diventa difficile, a questo punto del campionato, arrivare in Champions attraverso il campionato, anche perché se vuoi lottare per certi obiettivi, una partita fatta bene come quella di oggi non la devi perdere. Ma è chiaro che se vai sotto, recuperare a una squadra come il Napoli il risultato è difficile”.

Su Scalvini: “Scalvini sta crescendo in modo esponenziale, sta facendo benissimo e sono sicuro che farà un’ottima carriera”.

Su Ilicic: “E’ chiaro che ci manca, non so quando lo ritroveremo, ma per noi fare a meno di certi giocatori non è facile e non è poco”.

Fonte: DAZN.