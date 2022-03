Zerbin: “Dalla prima categoria, sogno la Serie A! Insigne e Mertens? Vi racconto questo”

Il calciatore del Napoli, Alessio Zerbin, oggi in prestito ed autore di una meravigliosa stagione a Frosinone in Serie B, ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio, la pagina molto nota sui social. Queste le sue parole: “Dopo essere stato bocciato dall’Inter nel 2013 è arrivata la svolta! In molti credevano in un mero fallimento ma la Serie D mi ha salvato. Nel Gozzano ho affrontato anche Messias, è nel gennaio 2017 mi ha preso il Napoli, battendo la concorrenza della Juventus. Non sono giovanissimo ne sono consapevole, adesso ci sono 2003 che dominano ma lavoro duramente tutti i giorni. Al momento penso al Frosinone, lottiamo per i playoff dando tutto in campo. E’ di gran lunga la mia miglior stagione.

Giuntoli mi vuole davvero tanto bene! Dopo gli allenamenti, durante i ritiri, si è sempre fermato a chiedermi come stavo. Ha sempre creduto nelle mie potenzialità e per questo lo ringrazio. Mertens è un ragazzo fantastico. Sempre al termine degli allenamenti si fermava con me a calciare delle punizioni. Restavamo per diverso tempo, lui mi riempiva di consigli che poi, alla lunga, mi sono davvero serviti.

So che gioco nella stessa posizione di Insigne ma mai sognerei di prendere il suo posto al Napoli. E’ una leggenda di questo club e lo ha dimostrato sul campo perchè è davvero formidabile. Anche con lui posso raccontarvi un divertente siparietto: dopo una partitella persa, Lorenzo, per punizione, mi fece tuffare in una pozzanghera riempiendomi di pallonate”.